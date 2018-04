Hagaziekenhuis schrikt van inbreuk medisch dossier Barbie

Marnix Beekmans, hoofd marketing en communicatie van het Hagaziekenhuis, bevestigt de berichtgeving van actualiteitenrubriek EenVandaag, die een tip kreeg van klokkenluiderssite Publeaks. Na een routinecontrole, die regelmatig wordt uitgevoerd, werd duidelijk dat het dossier van De Jong opvallend vaak was ingezien. ,,We zijn ervan geschrokken'', aldus Beekmans, die dit binnen het Haga niet eerder meemaakte. ,,Dit mag niet en het wordt niet geaccepteerd. Je mag gewoon niet naar binnen.''

Het ziekenhuis maakt gebruik van het informatiesysteem Chipsoft, waar alle patiëntendossiers in worden bijgehouden. Nadat Samantha de Jong in januari met spoed werd opgenomen nadat ze een zelfmoordpoging had gedaan, mocht haar dossier bekeken worden door zorgpersoneel dat 'functioneel betrokken' was. Beekmans: ,,Dan heb ik het over functionarissen; van arts tot verpleegkundige. Maar iedereen die een login van het systeem heeft, kan erin. Tijdens een steekproef stellen we onszelf de vraag of de juiste betrokkenen het dossier hebben ingezien. Klopt het dat zij een behandelrelatie met de patiënt hadden?''

Gedragscode

Is het antwoord op die vraag 'nee', dan hoort er een zogenoemde disciplinaire maatregel te volgen. ,,We gaan een gesprek aan met de medewerkers en er volgt een officiële waarschuwing, die leidt tot een aantekening. Op meerdere aantekeningen kan ontslag volgen.'' Ook controleert het Haga periodiek of medewerkers zich houden aan de gedragscode en hun beroepsgeheim.

De Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels is een onderzoek begonnen naar de inbreuk op het medisch dossier. Uitslagen van het interne onderzoek van het Haga worden over ongeveer twee weken verwacht. Er wordt nagedacht over een veiliger informatiesysteem. ,,Het is niet makkelijk, want te veel logins maken het ingewikkeld. Mogelijk gaan we meer waarschuwingssignalen inbouwen die medewerkers de vraag stelt of ze de gegevens echt mogen inzien.''

Steun

Samantha is van het nieuws op de hoogte gesteld. Een aantal weken na haar opname liet ze op 30 januari weten dat het 'een stukje beter' gaat. ,,Ik heb heel veel rust en ik krijg heel veel steun van mensen. Hier staat een heel nieuwe Barbie, een positieve Barbie. Het komt helemaal goed.''

Nadat haar kinderen Angelina en Milano een tijdje bij hun vader Michael in Spanje woonden, zijn ze sinds vorige week weer in Scheveningen. ,,Ik hou van jullie het allermeest'', concludeerde realityster bij een aantal familiefoto's.