Half miljoen kijkers zien afscheid Twan Huys bij Nieuwsuur

Het is volgens Huys tijd voor een nieuwe stap in zijn leven. Daarom stapt hij over naar RTL4. Hij volgt in het nieuwe tv-seizoen Humberto Tan op bij RTL Late Night. ,,Wie weet zien we elkaar later dit jaar terug, op een andere zender, een ander tijdstip. Tot dan. Veel geluk", luidde het afscheid van Huys.



Op sociale media wensen kijkers Huys veel succes. Opvallend is dat veel van de mensen zegt niet te gaan kijken naar RTL Late Night. 'Veel sterkte bij RTL4. Ik stap niet over', en: 'Jammer voor Nieuwsuur dat hij weg is, maar ik ga niet switchen naar #rtllatenight', is een greep uit de reacties.