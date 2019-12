Halfnaakte André maakt Bridget gek en gespierde Dries geeft ‘m ‘oppomptips’

De maandagochtend kan voor Bridget Maasland niet beter beginnen. Haar lief André Hazes deelt een kiekje van zijn gespierde torso en zij reageert direct: ‘maak me gek!’.

Volgens Dries Roelvink kan Hazes nog wel iets strakker, en hij is best bereid om hem daar wat tips voor te geven.

Wat doet Marco Borsato met een AK47-machinegeweer in de hand? Nee, de vredelievende Warchild-ambassadeur is niet ineens gek geworden: samen met goudsmid Bas Verdonk smelt hij wapens om voor speciale armbanden. Van de opbrengst worden kinderen uit oorlogsgebieden geholpen.

De 4-jarige dochter Maël van Trijntje Oosterhuis is de enige échte diva in huis en de zangeres is dol van geluk met het meisje.