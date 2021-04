Halina Reijn krijgt coronaprik in New York: ‘Ongelofelijk goed georganiseerd’

‘Alle mensen van boven de 16 kunnen zich gratis laten inenten. Het was ongelofelijk goed georganiseerd. Het leger is ingezet en ondanks dat we met duizenden mensen waren, hoefde niemand een seconde te wachten’, aldus de 45-jarige Halina. ‘Na afloop mochten we allemaal vijftien minuten op een stoel wachten voor het geval we een acute bijwerking zouden ervaren.’

Het leven in de ‘Big Apple’ is op dit moment erg anders dan in Nederland, dat nog steeds in lockdown zit. ‘Alle restaurants en winkels in New York zijn open. Het leven is weer in volle gang. Toen ik die enorme hal binnenliep, kon ik alleen maar aan ons land denken en aan hoe men nog altijd opgesloten thuiszit. Als je hier een tijdje bent, lijkt die lockdown zo onvoorstelbaar.’