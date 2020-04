Hallmark haalt Rumag-collectie offline na kritisch item Zondag met Lubach

Interview Typhoon herboren na burn-out: ‘Dit voelt als een tweede kans’

11:01 Glenn de Randamie, bekend als Typhoon, klom afgelopen jaar uit het diepe dal dat burn-out heet en schreeuwt het nu van de daken met zijn tweede single Alles is gezegend. Het nog naamloze album komt in juni uit, in november staan vijf shows in De Melkweg in Amsterdam gepland.