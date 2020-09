Halve eeuw Toppop week lang centraal op NPO Radio 5

Paris Hilton laat woelige jaren achter zich: ‘Door die sekstape vertrouwde ik niemand meer’

14 september Het leven van de Amerikaanse hotelerfgename Paris Hilton (39) is behoorlijk woelig te noemen. Alle reden voor een documentaire over haar leven, die vandaag uitkomt. In een interview praat ze openlijk over haar jeugd en liefdesleven, hoe ze haar huidige vriend leerde kennen en de sekstape die haar altijd zal blijven achtervolgen. ,,Naar een psycholoog durfde ik niet te gaan, uit schrik dat ook hij of zij mijn vuile was zou buiten hangen.”