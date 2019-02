Halve finale The Voice trok nog nooit zo weinig kijkers

Er was gisteravond geen ontkomen aan: de zes laatste deelnemers van The Voice deden er álles aan om het publiek thuis en de coaches te overtuigen van een plek in de felbegeerde finale. Volkszanger Quido van de Graaf was de eerste die het veld moest ruimen. Voor coach Lil’ Kleine - die zijn pupil elke liveshow een 10 gaf - een domper: hij heeft geen talenten meer waar hij de show mee zou kunnen winnen.



Voor Mikki van Wijk zat het Voice-avontuur er gisteren ook op. Aan het einde van de avond werd bekendgemaakt dat zij niet naar de liveshows door zou gaan. De band Navarone, superstrot Patricia van Haastrecht, crooner Dennis van Aarssen en zanger Menno Aben zijn wel zeker van een plek in de finale. Dat werd bepaald door de kijkers thuis. Voorheen telde de keuze van de coaches voor 50% mee. Gisteravond mochten zij slechts een advies uitbrengen.



Het is niet de eerste keer dit seizoen dat The Voice relatief weinig kijkers trekt in verhouding tot andere afleveringen. In december keken ‘slechts’ 1.599.000 mensen naar de eerste ronde van de battles. 16 november, toen Nederland tegen Frankrijk speelde, was het ook al raak. Toen keken er 1.660.000 mensen naar de talentenjacht. Het lijkt er dus op dat de kijkcijfers blijven dalen. De start van The Voice, in september 2010, trok 1.671.000 kijkers. De show bleef daarna steeds meer kijkers trekken, op een aflevering in 2015 na.