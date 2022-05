Hamer spreekt komende weken met ITV en Talpa, óók over Derksen

Hamer was al van plan een gesprek te plannen vanwege de misstanden bij het programma The Voice of Holland. Maar de uitlatingen van Johan Derksen in het Talpa-programma Vandaag Inside over de bewusteloze vrouw die hij vijftig jaar geleden met een kaars zou hebben gepenetreerd ‘zijn natuurlijk wel mede de aanleiding voor het gesprek’, aldus de woordvoerder. Later veranderde Derksen zijn verhaal en zei hij dat hij de vrouw niet heeft gepenetreerd.

Inhoudelijk wil Hamer voorafgaand aan de sessie of sessies niets toelichten. ITV liet eerder al weten ‘open en constructief’ met Hamer in gesprek te willen gaan. De misstanden bij The Voice kwamen in januari aan het licht na een aflevering van de onlineserie Boos van Tim Hofman. Daarin spraken tientallen mensen zich uit over vermeend wangedrag bij de talentenjacht van RTL 4. Inmiddels liggen er meerdere aangiften tegen Ali B, Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur van het programma.

Het kaarsenverhaal van Derksen leidde eind april tot veel boze reacties. Hamer sprak van ‘ontluisterende, denigrerende en kwetsende televisie’. De boze reacties betroffen niet alleen het verhaal van Derksen, maar ook de reacties van zijn tafelgenoten. Onder anderen René van der Gijp en Wilfred Genee moesten hard lachen toen Derksen zijn kaarsenanekdote in het liveprogramma uit de doeken deed.

De poging tot excuses die de drie mannen in de uitzending daarna deden, vond Hamer teleurstellend. In het NPO-programma Met het oog op morgen stelde zij dat de presentatoren op geen enkele manier blijk gaven van enig inzicht hoe kwetsend hun gesprekken over seksueel geweld zijn voor slachtoffers. ,,Het ging weer vooral over hoe zwaar zij het zelf hadden, en dat ze geen foute grappen meer mogen maken. Het hele grote probleem achter hun uitspraken werd niet besproken. Ik vond het heel teleurstellend”, aldus de regeringscommissaris.

De drie presentatoren besloten twee dagen later te stoppen met hun uitzendingen, omdat zij baalden van alle commotie. Talpa heeft tot nu toe geen toelichting gegeven over de afspraken die gemaakt zijn. Bij een eerder soortgelijk incident, na de grappig bedoelde opmerking van Derksen over Zwarte Piet en rapper Akwasi, zeiden de mannen ook te stoppen. Maar toen wees John de Mol de presentatoren op hun contract, vertelde Derksen later in zijn biografische boek Derksen.

