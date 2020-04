Handgeschreven songtekst ‘Hey Jude’ geveild voor bijna een miljoen

NikkieTuto­ri­als blaast huwelijk af vanwege coronavi­rus

10 april YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, gaat toch niet dit jaar trouwen. De make-upgoeroe en haar vriend Dylan stellen de bruiloft uit vanwege de coronacrisis, meldt ze in haar nieuwe video. Ze is er verdrietig om, maar had toch een leuke dag: ze mocht eindelijk een keer haar vriend opmaken.