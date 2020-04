Handgeschreven tekst Bob Dylan voor miljoenen onder de hamer

Video Bijna 21 miljoen kijkers in Amerika voor benefiet Lady Gaga

8:35 Het twee uur durende televisieconcert One World: Together At Home, dat geïnitieerd werd door Lady Gaga, zorgde in de Verenigde Staten voor hoge kijkcijfers. Er keken maar liefst 20,7 miljoen Amerikanen naar de show via lineaire televisie, waarbij het aantal mensen dat online keek nog niet is opgeteld. Dit meldt Deadline.