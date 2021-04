Handlanger R. Kelly stak auto in brand om vermeend slachtoffer te intimideren

Clary was pas 17 jaar toen ze bij de destijds 48-jarige Kelly introk. Nadat ze begin 2020 eindelijk toegaf aan de smeekbedes van haar familie om hem te verlaten, maakte ze bekend dat de zanger al die tijd had bepaald wat ze droeg, wie ze sprak, en wanneer en hoe ze seks met hem had.

Strafvermindering

Kelly zit nog altijd vast in Chicago in afwachting van verschillende strafprocessen tegen hem, allemaal wegens seksuele en psychologische mishandeling. Het OM in de zaak die in augustus in New York van start gaat, vroeg de rechter eerder om anonimiteit voor de juryleden in de zaak, juist omdat Kelly een verleden heeft met pogingen beschuldigers, juryleden en andere betrokkenen bij zijn rechtszaken de mond te snoeren. Het verzoek van de aanklagers werd toegewezen.