Hanna Bervoets wint Biesheuvelprijs

Dit zijn de finalisten van Wie is de Mol 2022

Kim-Lian van der Meij, Everon Jackson Hooi en Fresia Cousiño Arias zijn de drie finalisten van Wie is de Mol 2022. In de aflevering van gisteren, waar 2.646.000 kijkers op afstemden, was te zien dat Thomas van Luyn een rood scherm kreeg en het spel vlak voor de eindstreep moest verlaten.

