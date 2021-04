Hannelore Zwitserlood vertrekt bij 538 Ochtendshow

Zwitserlood las haar afscheidsbrief vanochtend, zonder tranen, voor in de ochtendshow. ,,Een ochtendshow verdient honderd procent focus en ik voel dat het tijd is om verder te gaan. Soms moet je loslaten om te kunnen groeien en dat valt me zwaar, want ik ben echt enorm van deze mannen gaan houden. Dat deed ik al voor deze show, want we kenden elkaar al, maar na tweeënhalf jaar met elkaar wakker worden en alles met elkaar delen, voelen jullie echt als familie”, vertelde ze aan het team.