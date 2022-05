Hans Croiset stopt met acteren

,,Het is topsport en als ik als vierde eindig, is het mij niet goed genoeg”, zegt de tweevoudig Louis d’Or-winnaar tegen het ANP over de reden van zijn acteurspensioen. Als de coronapandemie er niet was geweest, was de acteur er naar eigen zeggen al eerder mee gestopt: ,,Dan was ik al twee jaar eerder opgehouden, maar ik had nog zoveel afspraken”, zei hij kort voordat hij vrijdagmiddag aan het repeteren sloeg. De acteur is binnenkort nog te zien in Eindspel, dat tot juni te zien is.

Croiset maakte enkele jaren geleden nog furore met zijn hoofdrol in De Vader, waarin hij een man met dementie speelde. De vertolking werd alom uitbundig geprezen. Hij kreeg er ook zijn tweede Louis d’Or voor, de belangrijkste toneelprijs voor een mannelijke acteur. ,,Croiset speelt als André een koningsrol in De Vader. Tot op de millimeter perfect geacteerd, toont hij vol overtuiging zijn geweldige vakmanschap”, roemde de jury hem in 2017.

Behalve op het toneel was hij ook veelvuldig op tv en in films te zien. Afgelopen week was hij nog te bewonderen in een herhaling van A bridge too far, de beroemde Engelstalige verfilming met internationale cast van de Slag om Arnhem en Operatie Market Garden.

Echt acteursgezin

Croiset komt uit een echt acteursgezin en stond bijna zeventig jaar geleden voor het eerst op de planken. Hij is de zoon van acteur en regisseur Max Croiset en actrice Jeanne Verstraete. Hij regisseerde veelvuldig en was ook toneelleider. Hij richtte het Publiekstheater op, gaf het Nationale Toneel vorm en deed Het Toneel Speelt het licht zien. Hij heeft ook enkele boeken geschreven, zoals het autobiografische Badhuisweg en een boek over Joost van den Vondel.

