Hans de Booij schrijft lied voor inwoners Groningen

Tommy uit Appingedam gaat over een zevenjarige jongen die niet meer kan slapen omdat hij bang is dat zijn huis instort. De Booij, die zelf in Antwerpen woont maar vaak in het 'rampgebied' te vinden is, hoopt dat door zijn lied 'een buitenstaander zich makkelijker kan inleven in de dagelijkse zorgen en angsten waar de Groningers mee te maken hebben. Het is tevens de eerste single van een nieuwe EP van De Booij die later dit jaar verschijnt. Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Recht voor Groningen. Deze stichting ondersteunt gedupeerden van de gaswinning bij juridische zaken.