Hans Goedkoop: Andere Tijden dreigt zélf geschiedenis te worden

Met de dreiging van de halvering van de zendtijd van Andere Tijden verdwijnt volgens Goedkoop 'het geheugen van Nederland op televisie'. De presentator geeft aan dat hij er verder 'niet dramatisch over wil doen', maar eigenlijk geen keus heeft om dat wél te zijn. Hij roept iedereen op zijn boodschap te delen om zo veel mogelijk aandacht te krijgen voor het behoud van zijn programma.

Andere Tijden (NTR/VPRO) is te zien op NPO 2 en bestaat al sinds 2000. In 2001 won het programma een Nipkowschijf. Elke uitzending wordt een ander historisch onderwerp behandeld. Ook speelt het programma in op de actualiteit, om zo te voorzien in achtergrondinformatie. Er zijn zowel langere, uitgebreide uitzendingen, als kortere. Daarnaast produceert Andere Tijden een radioprogramma OVT (Onvoltooid Verleden Tijd), hebben ze een uitgebreid online archief en is er op NPO 1 een sportvariant te zien: Andere Tijden Sport. Het is niet bekend wat de gevolgen zijn voor deze twee varianten.

62 miljoen

De publieke omroep moet 62 miljoen euro bezuinigen vanwege vooral tegenvallende inkomsten uit STER-reclames. Minister Slob (Media) is niet van plan om de NPO financieel te helpen. Welke programma's precies het slachtoffer worden, is nog niet bekend. Naast de geruchten over Andere Tijden zou ook het actualiteitenprogramma Brandpunt+ flink moeten inleveren, of zelfs verdwijnen.