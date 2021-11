Hans Klok dit jaar geroast op Comedy Central

theaterrecensie De zelfspot van Heintje Davids omarmt Claudia de Breij met zichtbaar plezier

In symbolische zin is het te mooi om waar te zijn. Heintje Davids, de variété-artieste van weleer die nog altijd voortleeft in een uitdrukking vanwege haar hardnekkige voorkeur voor rentrees, keert nog één keer terug in Carré. In dat Amsterdamse theater lag ze na haar dood in 1975 opgebaard. De koningin van de comeback zou toch niet ook terugkeren uit de dood?

5 november