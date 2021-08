Hans Klok is duidelijk meer dan de anekdote dat hij seks had met Geer in een hotelzaal

Tien minuten gaf ik het, een kwartiertje hooguit. Dat leek me meer dan genoeg voor illusionist Hans Klok én heel Zomergasten dit seizoen. Niet dat ik een hekel heb aan Hans Klok, helemaal niet. Nee, het is Zomergasten waar ik een grondige hekel aan heb. Aan het aureool van intelligente superioriteit dat er omheen hangt, wat in de praktijk neerkomt op een wedstrijdje moeilijk kijken. Door de gast, door de presentator, naar elkaar en naar een groot scherm waar iets heel moeilijks en intellectueels te zien is, liefst van een of andere obscure Franse zender. Wat dan gevolgd wordt door een loodzwaar gesprek over De Grote Thema’s des Levens. Straks ging die leuke Hans Klok ons nog trakteren op een panfluiter uit Oezbekistan die een oplossing wist voor het klimaatprobleem, gewoon omdat hij denkt dat het zo hoort in Zomergasten. Nou, dan nog liever Car Wars op SBS 6.



Maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik van de uitzending heb genoten. Tien minuten werd inderdaad een kwartier. Toen een half uur. En voor ik het wist, was het afgelopen. Ik dacht als kijker Hans Klok na al die jaren een beetje te kennen door zijn talkshowoptredens, waar de anekdote dat hij met Gerard Joling heeft liggen (of staan, daar wil ik even vanaf zijn) seksen in een vergaderzaaltje van het Holiday Inn nooit ver weg is.



In Zomergasten kregen we de totale mens Hans Klok te zien, om maar even een term van Louis van Gaal te lenen. Wat een innemende, nuchtere kerel. Wat een verteller. Wat een kennis van en liefde voor zijn vakgebied en het oude varieté. Bijna achteloos reeg hij de verhalen aan elkaar. Of het nu ging over Bassie en Adriaan, de Zangeres zonder Naam, Josephine Baker, de joodse goochelaar Ben Ali Libi of Bonnie St.Claire. Met als terugkerend thema teloorgang en veerkracht, iets waar Klok met twee mislukte Las Vegas-dromen het levende voorbeeld van is. Maar als je maar hard werkt, komt het altijd wel weer goed, is zijn overtuiging.