Hans Klok krijgt eigen theater in Amsterdam

Hans Klok heeft binnenkort een eigen theater in Amsterdam. In het nieuwe The Harbour Club Theater op Cruquiuseiland in Amsterdam-Oost geeft hij vanaf september dinnershows geheel in stijl van zijn zo geliefde Vegas.

De première van de show VEGAS is op 26 september, zo werd maandag bekendgemaakt tijdens een perspresentatie in het nu nog in aanbouw zijnde theater. Klok wordt het boegbeeld maar ook andere namen uit de Nederlandse showbizz zullen er optreden. Volgens de makers wordt VEGAS een restaurant en club in één.

Voor Klok betekent het dat hij na anderhalf jaar weer kan optreden op een vaste plek. Twee jaar geleden begon hij aan zijn droom om het te maken in Las Vegas. Hij had een plekje veroverd in het Excalibur Hotel op de wereldberoemde Strip en zou tien jaar lang twee keer per dag en zes dagen in de week optreden. De coronacrisis gooide echter roet in het eten. Na een half jaar werkloos wachten besloot Klok vorig jaar oktober terug te keren naar Nederland.

Vanaf volgende week is de illusionist ook nog met een eigen show te zien in een theatertent in Utrecht. Daarna trekt hij tot eind oktober achtereenvolgend langs Zaandam, Apeldoorn, Zwolle, Maastricht, Den Bosch en Rotterdam. In december verzorgt Klok ook nog een kerstcircus in Haarlem.

