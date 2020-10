Hans Klok stopt in Las Vegas: ‘Mijn droom valt in duigen’

Chris Hemsworth zet Tasmaanse duivels uit in natuurre­ser­vaat in Australië

6 oktober Tasmaanse duivels leven voor het eerst in 3000 jaar weer in het wild op het Australische vasteland. Acteurskoppel Chris Hemsworth en Elsa Pataky lieten samen met conservatiegroepen elf dieren los in het natuurreservaat in New South Wales, waarop nog meer loslatingen gaan volgen.