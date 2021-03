Hans Klok werkt aan tv-programma met nieuwe generatie goochelaars

Het idee is om Klok shows van aanstormende artiesten te beoordelen en daarna degene in wie hij het meeste potentieel ziet, te gaan trainen. ,,Ik heb als klein jochie altijd geprobeerd allerlei trucs onder te knie krijgen, maar veel voorbeelden had ik natuurlijk niet. Internet bestond nog niet en ik moest doen met af en toe een televisieshow of boeken. Het ontbrak aan expertise en zonder mezelf op de borst te slaan: die heb ik natuurlijk wel voor een nieuwe generatie. Die zou ik graag begeleiden. En dan niet alleen shows, maar ook presentatie, choreografie, interviewtechnieken, het hele pakket”, aldus Klok die met Vincent TV Producties (Chateau Meiland, Dragons’ Den) aan dit nieuwe format werkt. Wie en wanneer dat gaat uitzenden, is nog niet duidelijk.