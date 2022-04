Hans Teeuwen gaat weer optreden na afzeggingen vanwege verloren stem

Rianne geeft update over zieke Boer Jan: ‘Het gaat niet goed met hem’

Het gaat nog altijd niet goed met boer Jan, dat laat zijn vrouw Rianne weten in een interview met het Noordhollands Dagblad. Begin deze maand werd bekend dat de boer, die bijna een jaar geleden met zijn vrouw en hun kinderen emigreerde van Texel naar Denemarken, is getroffen door de spierziekte Guillain-Barré. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis.

