Hans Teeuwen komt na vier jaar met nieuwe soloshow

Het is vier jaar geleden dat hij op de planken stond met de uitverkochte tour van zijn vorige show Echte Rancune. De voorverkoop voor Nou Lekker Dan start op maandag 3 februari om 10.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de cabaretier en de theaters.



De nieuwe show van Teeuwen geeft, volgens een korte toelichting ‘een verontrustende blik in zijn geest’. ‘Nat vlees, likes, liefde, medium Gonnie, kunst, cultuur, inclusiviteit, diversiteit, bistro's en gedupeerde vrijwilligers. Het voelt allemaal niet goed, maar is wel grappig en daar komen de mensen toch op af dus er is geen reden om te veranderen wat eigenlijk diep en diep triest is voor zijn directe omgeving, maar de betalende toeschouwer is spekkoper.’