Hans van De Scheetjes wil 'zo snel mogelijk’ met zijn nieuwe liefde Sorina trouwen

Hans, bekend van Ik vertrek en de realityserie De Scheetje s, wil 'zo snel mogelijk’ in het huwelijksbootje stappen met zijn nieuwe liefde Sorina. Dat schrijft hij in een bericht op Facebook. ‘Dat mijn mooie Antilliaanse lieverd 20 jaar jonger is dan ik kan ik ook niet veranderen.’

Bij een foto waarop Hans en zijn kersverse vriendin Sorina te zien zijn, schreef Hans gisteravond al: ‘Als de pastoor het goed vindt gaan wij zo snel mogelijk voorgoed trouwen.’ Vandaag komt de realityster met een uitgebreider bericht, waarin hij onder meer zijn kant van het verhaal deelt over de breuk met Karin.

Hans stelt in die periode trombose in zijn been te hebben gekregen, waarna hij toch nog naar Nederland wilde afreizen om Karin te zien. Daarvoor had hij een QR-code nodig. Maar tot een reis kwam het uiteindelijk niet, want Hans werd smoorverliefd op de dame die hem zijn QR-code overhandigde. ‘Zij is nu mijn vriendin en ja wij gaan trouwen’, jubelt hij vandaag.

‘Geloof mij mensen: God is altijd bij je en heb vertrouwen in hem, dan komt alles goed’, vervolgt Hans. ‘En dat mijn mooie Antilliaanse lieverd 20 jaar jonger is dan ik kan ik ook niet veranderen, maar we gaan wel trouwen omdat we van elkaar houden.’

Populair stel

Karin en Hans deden in 2016 mee aan Ik vertrek. Te zien was hoe het duo een midgetgolfbaan opende op Bonaire en elkaar voortdurend ‘scheetje’ noemde. Zo kwamen ze aan hun bijnaam. Het was een populair stel, aan wie het emigratieprogramma meerdere afleveringen wijdde, en ook kregen ze een eigen realityshow op SBS 6. Vorig jaar september werd bekend dat de twee uit elkaar gingen. Wat er precies is voorgevallen tussen Karin en Hans is onduidelijk, maar Karin is na een vakantie naar Nederland in ieder geval niet meer teruggekeerd naar Bonaire.

