Harde aanvaring tussen Will Smith en Chris Rock schokt Oscar-publiek

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rock had zich de woede van Smith op de hals gehaald toen hij een misplaatste grap maakte over diens vrouw, Jada Pinkett Smith. Hij zei dat ze de volgende keer de rol van G.I. Jane (een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt) wel op zich zou kunnen nemen (vanwege haar kale hoofd). Daarop stond Smith op van zijn stoel, liep het podium op en gaf Rock een ​​klap. Vervolgens schreeuwde Smith dat Rock het niet in zijn f...king-hoofd moest halen om de naam van zijn vrouw nog één keer te gebruiken. Jada Pinkett Smith (50) lijdt aan alopecia, een aandoening waarbij iemand plots hevige haaruitval krijgt.

Het moment schokte niet alleen het aanwezige Oscar-publiek, maar zeker ook de kijkers thuis. In de zaal leken de aanwezigen zich niet goed raad met het incident. Op sociale media circuleerden al snel foto’s van diverse sterren in shock op het moment dat het gebeurde.

Chris Rock moest zich na de tirade van Smith ook zichtbaar even herpakken en zei: ,,Dat was uhh... de beste avond in de geschiedenis van televisie.’’

Een journalist van The Hollywood Reporter die aanwezig was in de zaal liet op Twitter weten dat Smith na het incident in tranen was. Tijdens de eerste reclamepauze die erop volgde zou Denzel Washington naar hem en Jada toe zijn gekomen om hen te troosten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dune grote winnaar

Tot dan toe was de uitreiking redelijk soepel verlopen, met het sf-epos Dune als grote winnaar. De film van regisseur Denis Villeneuve won de beeldjes voor beste muziek, beste geluid, montage, production design, visuele effecten en cinematografie.

Dune vertelt over een briljante jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen. De film is genomineerd in tien categorieën. Alleen het Netflix-drama The Power of the Dog van regisseur Jane Campion kreeg meer nominaties: twaalf in totaal.

De prijs voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Ariana DeBose. In de remake van de West Side Story speelt ze Anita, een jonge Puerto Ricaanse vrouw die gelooft in de Amerikaanse droom. DeBose was veruit favoriet in deze categorie. Voor dezelfde rol werd ze eerder al bekroond met een Screen Actors Guild Award en een BAFTA.

De 31-jarige actrice is de eerste openlijk lesbische vrouw van kleur die een Oscar heeft gewonnen. Ook bijzonder is dat Rita Moreno, de actrice die in de oorspronkelijke versie van de West Side Story de rol van Anita speelde, daar in 1962 ook een Oscar voor won. Het is de derde keer in de geschiedenis dat twee acteurs voor dezelfde rol een beeldje winnen.

DeBose bedankte Moreno in haar toespraak ook “omdat je de weg heeft vrijgemaakt voor zoveel andere Anita’s zoals ik”. De actrice beklemtoonde de kansen die zij als queer actrice van kleur heeft gekregen in Hollywood. ,,Er is een plek voor ons’’, sloot zij af, een verwijzing naar een van de bekendste nummers uit de West Side Story.

Volledig scherm Ariana DeBose © Jordan Strauss/Invision/AP