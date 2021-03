Harry en Meghan-interview is ‘rauw, onthullend en zeer beschadigend voor het paleis’

BBC: ‘Explosief materiaal, rauw, onthullend en zeer beschadigend voor het paleis’

De aantijging dat er binnen het paleis discussies waren over hoe donker Meghans eerste baby zou worden, is ‘verwoestend’ voor het paleis, zegt de royalty correspondent van de BBC, Jonny Dymond, in een eerste reactie. ,,Dit is een worstcasescenario voor het paleis. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat we nu slechts één kant van het verhaal te horen krijgen. En Meghan heeft niet onthuld wie dat tegen Harry gezegd heeft. Maar het is een vreselijke aantijging voor het paleis om mee om te gaan.”



Hij vult aan: ,,Harry die zijn broer en vader beschrijft als ‘gevangen’, en Meghan die onthult dat ze herhaaldelijk hulp zocht in het paleis om vervolgens afgewezen te worden, is een regelrechte klap.” Dymond zegt dat het niet vanzelfsprekend is dat het paleis hier op gaat reageren. ,,Veel van de onthullingen zijn zo persoonlijk. De Queen heeft meerdere malen gezegd hoeveel affectie er is voor het koppel.”

Het valt de royaltywatcher op hoe ‘relaxed, comfortabel en happy’ Harry eruit ziet tijdens het interview, dat buiten in een tuin is opgenomen. ,,Zo’n verandering ten opzichte van de diep ongelukkige man die hij in zijn laatste jaar in het Verenigd Koninkrijk leek te zijn.” Het koppel komt volgens Dymond over als ‘zeer sympathiek, terwijl ze zonder rancune maar helder spreken over een periode in hun leven waar ze met bittere spijt op terugkijken. Dit is explosief materiaal, rauw, onthullend en zeer beschadigend voor het paleis’.

Piers Morgan: ‘Verachtelijke, destructieve en zelfzuchtige onzin’

Presentator Piers Morgan van ontbijtshow Good Morning Britain heeft een stuk minder mededogen dan BBC’s Dymond. Niet geheel onverwacht: Morgan is een bekende Meghan-criticaster en liet bijvoorbeeld ook meerdere malen haar vader aan het woord in zijn programma, waar zij mee gebrouilleerd is. De presentator betitelt het Oprah-interview als een acteershow. ‘Is het te laat voor Oscar-nominaties?’, schreef hij op Twitter. ‘Dit interview is een absoluut schandelijk verraad van de koningin en de koninklijke familie’, schreef Morgan, die het gesprek omschreef als ‘verachtelijke, destructieve en zelfzuchtige onzin’.



Zijn woedende reactie gaat door. ‘Prins Harry en zijn vrouw hebben net twee uur besteed aan vertrappen van alles waar de koningin voor staat en zo hard voor heeft gewerkt, terwijl ze deden alsof ze haar steunden. Terwijl haar 99-jarige echtgenoot Philip ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Het is verachtelijk.’

Greg Kelly, presentator van de Amerikaanse zender Newsmax en oud Witte Huis-verslaggever bij Fox News: ‘Zakkenvullende royals’

‘Ik geloof er niets van, echt helemaal niets. Meghan wilde het allemaal. Zakkenvullende royals, goed gedaan Oprah’, twittert hij. ‘Ze wilden weg bij de media en wat doen ze, ze geven een groot interview bij Oprah Winfrey. Nitwits.’ En: ‘Iedereen is wel eens klaar met zijn baan. Schud het van je af en ga door.’



Bernice King, jongste kind van burgerrechtenactivist Martin Luther King jr: ‘Wanhoop die racisme veroorzaakt’

,,Koninklijk zijn geeft je geen bescherming van de verwoesting en wanhoop dat racisme veroorzaakt.’



Dan Wootton, oud-correspondent van tabloid The Sun, start binnenkort bij tabloid Daily Mail: ‘Oorlog verklaard’

,,Vergis je niet, Meghan heeft zojuist de oorlog verklaard aan de koninklijke familie, door te zeggen dat ‘zij’ bereid zijn te liegen om andere familieleden te beschermen. Vooral de relatie met Charles en William wordt opgeblazen. Ik zie niet in hoe dit ooit nog wordt bijgelegd, na de claim dat de royals racistisch zijn en niet om hen geven. Geven ze de titels hertog en hertogin op? Dit interview kan zo in het rijtje gedenkwaardige interviews naast Diana’s Panorama-gesprek en prins Andrews Newsnight-debacle. Het stort de koninklijke familie in de diepste crisis sinds de dood van Lady Di, nu er fundamentele vragen op tafel liggen over de plek van de royals in de samenleving, de rol in de media, en of ze racistisch zijn.”



Abby D. Philip, politiek verslaggever CNN: ‘Hartverscheurend’

,,Dit is hartverscheurend.”



Omid Scobie, auteur van het boek Finding Freedom: Harry and Meghan: ‘Geeft dieper inzicht in worstelingen’

Scobie zegt tegen BBC Radio 4 dat kijkers in de Verenigde Staten met open mond zaten te luisteren hoe een lid van de koninklijke familie zich afvroeg hoe donker de kleur van Archies huid zou worden. ,,Het geeft ons een dieper inzicht in de worstelingen waarmee ze werden geconfronteerd, niet alleen met het instituut van de monarchie, maar ook binnen de familie.” Hij benadrukt dat het interview nog eens duidelijk maakt dat de band tussen koningin Elizabeth, Harry en Meghan sterk is gebleven, zelfs na alle moeilijkheden van de afgelopen jaren. ,,Terwijl er veel zorgen waren dat ze de Queen met dit interview pijn zouden doen en haar niet zouden respecteren.”



Overzicht van voorpagina's van de Britse tabloids vandaag:

