Harry en Meghan mogen merknaam Sussex Royal niet meer gebruiken

Dit betekent dat hun eigen nieuwe organisatie niet de Sussex Royal Foundation gaat heten. Een aanvraag om die als dusdanig te registeren is dan ook ingetrokken, aldus een woordvoerder.



De prins heeft begin dit jaar een stap teruggedaan binnen het Britse koninklijk huis en is met zijn vrouw en zoon Archie in Canada gaan wonen. Vanaf 1 april maken Harry en Meghan geen gebruik meer van hun koninklijke titels. Ze worden vanaf dan niet meer aangesproken als zijne en hare koninklijke hoogheid.



Harry blijft wel de hertog van Sussex, graaf van Dumbarton en baron Kilkeel. Meghan blijft de vrouwelijke variant van die titels voeren. Het predicaat 'royal' gebruikt het stel veel. Ze hebben ook de website Sussex Royal en op Instagram een account dat @sussexroyal heet.