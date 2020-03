Harry en Meghan nemen afscheid op Instagram: Bedankt voor alles

De hertog en hertogin van Sussex bedanken hun ruim 11,3 miljoen volgers voor alle steun en denken na over de toekomst. ‘Terwijl we allemaal aan het zoeken zijn naar de rol die we spelen in deze wereldwijde verandering en verandering van gewoonten, richten wij ons op dit nieuwe hoofdstuk om te ontdekken hoe wij het beste kunnen bijdragen.’



Hoewel Harry en Meghan niets meer delen via Sussex Royal, blijven ze aan het werk. ‘Ondanks dat jullie ons hier niet meer zien, gaat het werk door’. Het koppel bedankt alle volgers voor hun ‘steun, inspiratie en de gedeelde inzet voor het goede van de wereld’.