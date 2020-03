Harry en Meghan ondanks protocol hand in hand en krijgen staande ovatie

Ook Zweden, Finland en Denemarken maken inzending songfesti­val bekend

2:13 Ook de laatste landen hebben hun inzending bekendgemaakt voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Voor Finland gaat Aksel Kankaanranta naar het liedjesfestijn. Met het nummer Looking Back, een ballad waarin de tienerjaren centraal staan, won hij zaterdag de Finse nationale finale in de stad Tampere.