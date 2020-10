Harry en Meghan presenteren samen talkshow

update Harry en Meghan ontkennen dat ze een eigen reality­show op Netflix krijgen

28 september Het leek al te mooi om waar te zijn. ‘Keeping up with the Sussexes?’ Net nu de Kardashians ermee ophouden, zouden prins Harry (36) en Meghan Markle (38) hun eigen realityshow krijgen. Althans dat meldde The Sun op basis van ingewijden. Niets van waar, stelt een woordvoerder van de royals zojuist.