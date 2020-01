‘Harry en Meghan willen hielenlikkers om zich heen, geen echte journalisten’

Selena Gomez heeft nu juiste medicatie: ‘Mensen weten dat ik gevoelig voor verslaving ben’

16:29 Selena Gomez is een ander mens nu ze haar mentale gezondheid goed in acht neemt. De zangeres is de laatste jaren hard bezig geweest met het zoeken van de juiste behandeling en medicatie, zegt ze tegen The Wall Street Journal. ,,Ik lag wekenlang alleen op bed.”