'Harry en Meghan zuinig met delen babyfoto's'

,,De hertog en hertogin kiezen ervoor om de eerste maanden als jonge ouders samen door te brengen om hun baby te leren kennen. Alle ouders hebben het recht op privacy met hun kind, als zij dat wensen. Het is altijd de keuze van ouders om te bepalen hoeveel afbeeldingen ze met de buitenwereld delen."



Als familieleden ver weg wonen kunnen ouders ervoor kiezen meer babyfoto's via sociale media te delen. Jennings: ,,Persoonlijk maakte ik al vroeg de beslissing om mijn kinderen op sociale media te laten zien, voornamelijk voor familieleden en vrienden om te laten zien hoe de kinderen opgroeien. Het is echt een beslissing van ouders zelf en ik begrijp volledig als ouders ervoor kiezen het niet te doen. Er is geen goed of fout en niemand hoeft te worden veroordeeld omdat hij het beste voor zijn kind wil."



Archie werd op 6 mei geboren. Twee dagen daarna toonden Harry en Meghan het kleintje voor het eerst aan de wereld. Op Moederdag deelde Meghan een foto van de voetjes van Archie. Daarna was het wachten op Vaderdag. Op deze foto is te zien hoe Archie, in de armen van Harry, zijn vaders vinger vasthoudt en nieuwsgierig in de camera kijkt.