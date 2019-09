Harry Mens en Robert Jensen maken Arjen Lubach overbodig

Roger Waters: Traditione­le media vertrouw ik niet, zelfs de BBC niet

7:18 Voor de filmversie van zijn concertenreeks Us and Them koos Pink Floyd-oprichter Roger Waters (76) het concert in het Amsterdamse Ziggodome. Het resultaat is een film in de vorm van een vlammend muzikaal en politiek pamflet. ,,Ik ben soms bang dat ik Amerika niet meer in mag.’’