Harry Styles en Wet Leg grootste kanshebbers bij Brit Awards 2023

Wet Leg en Harry Styles zijn dit jaar de grote kanshebbers bij de Brit Awards, het Engelse equivalent van de Grammy’s. De band en artiest hebben vier nominaties op hun naam staan. De uitreiking van de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk is op 11 februari in de O2 Arena in Londen.

De Britse zanger Harry Styles is genomineerd in de categorieën artiest van het jaar, beste pop- of R&B-act, nummer van het jaar (As it was) en album van het jaar (Harry’s house). De Britse indierockband Wet Leg maakt kans in de categorieën album van het jaar (Wet Leg), beste groep, beste nieuwe artiest en beste alternatieve- of rockact. Cat Burns, Fred Again en The 1975 hebben ieder drie nominaties op hun naam staan.

Andere kanshebbers zijn onder anderen voormalig Eurovisie Songfestival-kandidaat Sam Ryder, die is genomineerd in de categorie beste nieuwe artiest, en Beyoncé en Taylor Swift. Beide Amerikaanse zangeressen maken kans in de categorieën beste internationale artiest en internationaal nummer van het jaar: Beyoncé met Break my soul en Taylor Swift met Anti-Hero.

De presentatie in februari is in handen van Mo Gilligan. De komiek maakte vorig jaar zijn debuut als host van het jaarlijkse muziekprijzenfestijn. ,,Het hosten van de Brit Awards vorig jaar was een van de meest fenomenale momenten van mijn leven”, zei Gilligan eerder in een persbericht. ,,Het vervult mij met trots om ons geweldige publiek nog dichterbij zijn favoriete artiesten te brengen.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: