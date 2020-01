Harry wuift vraag over zijn toekomst lachend weg

Prins Harry kwam naar Buckingham Palace om in de achtertuin van het paleis kinderen aan te moedigen tijdens een rugbywedstrijd, om vervolgens binnen in het paleis de loting te verrichten van het WK Rugby dat volgend jaar in Engeland wordt georganiseerd. De bekendmaking welke mannen-, vrouwen- en rolstoelrugbyers het tegen elkaar opnemen, was live te volgen via sociale media. Voorafgaand aan de loting sprak Harry met een aantal internationale rugbyspelers.

Het optreden van prins Harry is mogelijk zijn laatste openbare taak voor aanvang van de overgangsperiode die de Britse koningin Elizabeth maandag aankondigde. In een verklaring van het Britse hof liet ze weten de keuze van Harry en Meghan te respecteren. Een journalist die Harry donderdag vroeg hoe de discussies aan het hof over Harry's toekomst vorderen, kreeg geen antwoord van de prins die zesde in de lijn van troonopvolging is. Harry ontweek de vraag met een hartelijke lach.



Het WK rugby vindt volgend jaar plaats van 23 oktober tot en met 27 november in verschillende steden in Engeland.