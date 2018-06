Hart Shakira is gebroken en Nicolette van Dam blijft een huismus

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Nicolette van Dam vermaakte zich de afgelopen dagen op een geheime tropische locatie waar ze met manlief Bas Smit te gast was op een reeks extravagante feestjes. Maar: thuis in Amsterdam blijft het fijnste wat er is.

Home sweet home... Fijnste wat er is! ❤️🤗 Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 19 Jun 2018 om 9:46 PDT

Is het dan toch over tussen de Colombiaanse zangeres Shakira en de Spaanse verdediger Gerard Piqué Bernabéu? Een gebroken hartje via Twitter zorgde voor flinke verwarring bij haar fans, maar de bloedmooie blondine treurt slechts om de verloren WK-wedstrijd tussen Colombia en Japan.

Topdanser Timor Steffens ontmoet regelmatig celebrities maar is toch echt stiknerveus voor de show van powercouple Queen Beyoncé en Jay-Z.

Dj Giel Beelen is onder de indruk van de korte speech die koningin Máxima vandaag gaf over het gemis van haar zusje Inès.

Caroline Tensen staat met een romantische foto stil bij het feit dat ze op de kop af vier jaar geleden op Vlieland trouwde met Ernst-Jan Smits.

Vandaag 4 jaar getrouwd met de allerliefste man van de hele wereld❤️🙏🥂 Een foto die is geplaatst door null (@carolinetensen) op 19 Jun 2018 om 4:07 PDT

Presentatrice en actrice Saar Koningsberger (30) - recent bevallen van een kerngezond meisje: Scottie - is voor de eerste keer met haar dochtertje naar het strand geweest. Scottie deed onder de Portugese zon wat dutjes in de schaduw terwijl haar moeder zich concentreerde op 'professioneel mensen kijken'.

Voor het eerst saampjes op het strand.. Scottie kwebbelt en doet dutjes in de schaduw en ik doe aan professioneel “mensen kijken” en maak me druk over wat ik nu, over 5 minuten en over een uur allemaal wil eten. Yes vakantie! ♥️ Een foto die is geplaatst door null (@saarkoningsberger) op 19 Jun 2018 om 4:54 PDT

Een licht zwetende oud-judoka Dennis van der Geest ging vanmorgen in een sportschool weer eens met gewichten tot het spreekwoordelijke gaatje.

Dinsdag ochtend CURLLLL MF #kenamju Een foto die is geplaatst door null (@dennisvandergeest) op 19 Jun 2018 om 2:22 PDT

Marieke Elsinga schreeuwt het met een tropisch cocktailtje in de hand zo ongeveer van de daken: ze mag nog twee jaar voor haar werkgever RTL werken.

YES! Twee jaar bijgetekend bij RTL! Geen mooiere plek om daar op te proosten dan de Filipijnen! 🌴🥂 (Foto: Ferenc Lorch @ferenc_lorch ) Een foto die is geplaatst door null (@mariekeelsinga) op 19 Jun 2018 om 4:02 PDT

Actrice Loes Haverkort moest van haar personal trainer wat meer aandacht aan haar rug besteden.

Don’t worry I got your back 👊🏼 #trainen #diehandel #strong #strongwomen #loveit @mikepersonaltraining Een foto die is geplaatst door null (@loeshaverkort) op 19 Jun 2018 om 1:16 PDT

En ook René Froger krijgt zijn beroemde contouren niet voor niets.

Je krijgt ‘t niet voor niks... Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Jun 2018 om 4:17 PDT

Leontine Borsato denkt weemoedig terug aan een fijn Ibizatripje dat ze ooit met vriendinnen maakte. ,,Wanneer gaan we terug meisjes.''

Wanneer gaan we terug meisjes? #heimwee naar #Ibiza #kandat? Een foto die is geplaatst door null (@leontineborsato) op 19 Jun 2018 om 3:00 PDT

Voormalig hockeyster Naomi van As heeft vandaag geleerd dat het best lastig flaneren is op een strand vol pijnlijke kiezels.

Flaneren over de kiezels 💃🏻#ofwashetstrompelen #heerlijkdiestenen Een foto die is geplaatst door null (@naomivanasofficial) op 19 Jun 2018 om 3:53 PDT

De Nederlandse actrice Anouk Maas komt met twee foto's op de proppen: één (links) zonder make-up en de ander met visagie. Het verschil is verwaarloosbaar klein.

NO MAKE UP ◼️ MAKE UP #nomakeupvsmakeup #mirrormirror #magazine #andcgram #andC #spiegeltjespiegeltjeaandewand Een foto die is geplaatst door null (@anoukollymaas) op 19 Jun 2018 om 2:00 PDT

Schrijfster Heleen van Royen blijft haar selfiemethode trouw. Ze fotografeert zichzelf in de passpiegel van haar retroslaapkamer.

Outfit today! #mirrorselfie #officeday #letsgo #leopard Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 19 Jun 2018 om 0:40 PDT

Een wat somber en boos kijkende Dennis Weening vraagt zijn volgers hoe zij zich vandaag voelen.

Hoeissût?! Een foto die is geplaatst door null (@dennisweeningofficial) op 19 Jun 2018 om 1:54 PDT

Jan Versteegh heeft tijdens zijn vakantie in Spanje twee vrienden voor het leven gemaakt: een grijzende ezel en een wat klein uitgevallen paard.

Say hello to my little friends #squadgoals Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 19 Jun 2018 om 1:28 PDT

Art Rooijakkers moest tijdens een tv-klus in Zambia extreem vroeg uit de veren om wat leeuwen te kunnen spotten. Volgens de cameraman zag Art er niet echt uitgeslapen uit met zijn 'verfrommelde harses'.

"Kijk maar ff de andere kant op, zien we die verfrommelde harses van je minder goed." (Commentaar cameraman 's ochtends om 6.30 uur; mooi begin van de dag... 😂😅🤣). #heldenvandewildernis #zambia #leeuwenspotten Een foto die is geplaatst door null (@deechteartrooijakkers) op 19 Jun 2018 om 1:24 PDT

Rick Brandsteder had volgens zijn volgers wel wat vrolijker mogen kijken op onderstaande foto waarop hij toont wat er vanmorgen bij de post zat.

Hij is binnen! #nieuwe #seizoenskaart @afcajax Een foto die is geplaatst door null (@rick_brandsteder) op 19 Jun 2018 om 2:21 PDT

Tv-bioloog en globetrotter Freek Vonk wenst vanuit een koel Den Haag iedereen een fijne dag.

Mogguhhh Den Haag!!! Maak er een super mooie dag van allemaal!! 😎 Laterrr, Freek Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 18 Jun 2018 om 23:19 PDT

Miljuschka Witzenhausen is kennelijk zo onder de indruk van de door haar bedachte donuts met baconglazuur dat ze er vannacht van droomde.