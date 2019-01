‘Hartstikke’ zieke Freek Vonk legt in Filipijnen opnames voor het eerst stil

Het gaat niet goed met televisiebioloog Freek Vonk, die in de Filipijnen geveld is door een nog onbekend virus. Vonk is voor de eerste keer in acht jaar tijd genoodzaakt de opnames van zijn serie Freeks Wilde Wereld stil te liggen.

Volgens de 35-jarige evolutiebioloog gaat het filmen in de tropen ‘niet altijd over rozen'. Vonk reisde naar de Filipijnen af om daar de zeldzaamste krokodillen te spotten. Na drie dagen werd hij naar eigen zeggen hartstikke ziek.

,,Na hoge koorts, buikkrampen, misselijk, hoofdpijn, spierpijn door mijn hele lijf, vele snelle tripjes naar de bosjes, en drie dagen lang op een houten bedje in de jungle te hebben gelegen, is het nu tijd voor een check bij de arts’’, schrijft Vonk in een update. Hij kan rekenen op duizenden beterschapswensen.

Knokkelkoorts

Er bestaat een mogelijkheid dat de bioloog dengue opliep, ook wel knokkelkoorts genoemd. Dat is een tropische infectieziekte die wordt veroorzaakt door het denguevirus en wordt overgedragen door verschillende soorten muggen. Bij lichte gevallen wordt door drinken of via een infuus gezorgd voor rehydratie. Bij ernstigere gevallen worden vloeistoffen via een infuus en bloedtransfusie toegediend.

In Freeks Wilde Wereld reist Vonk de wereld over op zoek naar unieke diersoorten. De eerste aflevering werd in 2014 uitgezonden.

Litteken

Het is niet de eerste keer dat de in Dordrecht geboren televisiemaker tijdens opnames flinke pech heeft. In februari 2017 werd hij op de Bahama's gebeten door een rifhaai. Vonk werd drie uur lang geopereerd en kreeg meer dan 100 hechtingen. Hij hield er een groot litteken aan over, maar zette zijn televisiewerk door.

,,Ik werk al vele jaren met wilde dieren en dat brengt natuurlijk grote risico’s met zich mee, het zijn en blijven immers wilde dieren. Maar mijn grote passie is en blijft jullie te laten zien hoe mooi de wereld is, jullie figuurlijk mee te nemen naar de meest bijzondere plekken van de wereld om op zoek te gaan naar de gaafste en vreemdste dieren. Dit zal ik altijd blijven doen’’, reageerde hij toen.

Volledig scherm Freeks Wilde Wereld is sinds 2014 op tv. © VPRO