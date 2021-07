Harvey Weinstein bepleit onschuld in nieuw proces

Weinstein uitgele­verd aan Californië voor nieuwe misbruik­zaak, kan er 140 jaar bij krijgen

20 juli Harvey Weinstein is uitgeleverd aan de Amerikaanse staat Californië voor een nieuw proces rond verkrachting en seksueel misbruik. De gevallen Hollywood-filmproducent was voor vergelijkbare vergrijpen al veroordeeld tot 23 jaar cel in de Amerikaanse staat New York.