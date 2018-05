'Harvey Weinstein geeft zichzelf aan bij politie'

Oud-deelnemer Humberto Tan presenta­tor Dance Dance Dance

19:54 Humberto Tan gaat dit najaar Dance Dance Dance presenteren. De televisiemaker was zelf in 2015 bij de eerste editie van het programma deelnemer, samen met zijn dochter Julia. De presentatie was in handen van Chantal Janzen en Jandino Asporaat, maar laatstgenoemde maakt dus plaats voor Tan.