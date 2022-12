Harvey Weinstein ook in Los Angeles schuldig bevonden aan verkrachting

Harvey Weinstein is maandag door een jury in Los Angeles schuldig bevonden aan verkrachting. De voormalige filmproducent werd in 2020 in New York ook al veroordeeld wegens aanranding en verkrachting. Daarvoor zit hij een gevangenisstraf uit van 23 jaar.

In Los Angeles stond Weinstein terecht voor meerdere aanklachten. Na negen dagen van beraadslagingen bevond de jury in Los Angeles Weinstein schuldig aan één verkrachting en twee aanrandingen. Van één aanklacht werd hij vrijgesproken, over drie andere aanklachten bereikten de juryleden geen overeenstemming. Weinstein kan nu opnieuw tot 24 jaar celstraf krijgen.

Het proces in Los Angeles ging eind oktober van start. Vier vrouwen beschuldigden hem van aanranding en verkrachting in hotels in Beverly Hills en Los Angeles, tussen 2004 en 2013. Weinstein beweert onschuldig te zijn. Volgens zijn advocaat liegen de vrouwen over de verkrachting en had de seks plaats met wederzijdse toestemming. De vrouwen zouden achteraf spijt hebben gekregen.

De 70-jarige Weinstein werd in 2017 het gezicht van de #MeToo-beweging naar aanleiding van diverse beschuldigingen van seksueel misbruik. In februari 2020 werd hij voor het eerst schuldig bevonden aan diverse aanklachten van verkrachting en aanranding. Inmiddels zou hij halfblind zijn en zich enkel nog in een rolstoel kunnen verplaatsen.

Weinstein was samen met zijn broer Bob de oprichter van Miramax (1979) en van The Weinstein Company (2005). Eind 2017 werd hij door de Oscar Academy in de ban gedaan. Tot dat moment waren er van de films die Weinstein produceerde 341 genomineerd voor een Oscar, waarvan er 81 hebben gewonnen.