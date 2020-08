Harvey Weinstein weer aangeklaagd voor verkrachting

Gouden bergen

In de jaren daarna werd de vrouw meerdere keren ingevlogen en keer op keer gouden bergen beloofd, maar Weinstein zou haar steeds hebben belaagd. Zo zou hij haar onder meer hebben betast en verkracht. Toen ‘Jane’ in 2009 tijdens het Sundance Film Festival een trio met de producent en een andere vrouw zou hebben geweigerd, werd ze niet langer uitgenodigd voor filmevenementen en belden haar agenten haar niet meer terug. In 2012 trof ze hem weer en ook toen ging het mis. In 2014 zou Weinstein het weer hebben geprobeerd, maar wist ze de hotelkamer te ontvluchten. Twee jaar later zou de producent haar voor het laatst seksueel hebben misbruikt.



Weinstein zit momenteel een straf van 23 jaar uit in New York voor seksueel misbruik en verkrachting van twee vrouwen. Volgende week vrijdag moet hij zich weer melden in de rechtbank omdat er dan een hoorzitting plaatsvindt over zijn uitlevering aan Los Angeles. In die stad loopt nog een rechtszaak tegen hem vanwege onder meer verkrachting. De producent, die blijft volhouden onschuldig te zijn, hangt daar een straf van 29 jaar boven het hoofd.