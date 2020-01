Hauer geëerd met nieuwe prijs, Verhoeven eerste winnaar

De eerste Rutger Hauer Award wordt zondagavond 19 januari uitgereikt aan regisseur Paul Verhoeven. Verhoeven en Hauer werkten vijf keer samen; zij waren onder meer verantwoordelijk voor de serie Floris en de filmhits Turks Fruit en Soldaat van Oranje.



Het beeldje wordt toegekend aan een persoon of instelling die gezien wordt als een belangrijke inspiratiebron voor jonge filmmakers. Hauer heeft zich de laatste jaren hard ingezet voor de begeleiding en ontwikkeling van jonge talenten.



Ineke Hauer-ten Cate, de weduwe van Hauer, reikt de eerste award uit in Eye Filminstituut. Het initiatief voor de prijs komt mede van programmamaker René Mioch, die in het bestuur van het festival Shortcutz zit. Die zondagavond worden ook de Shortcutz Awards voor Korte Films uitgereikt.



De avond zal worden bijgewoond door diverse collega's uit de filmwereld onder wie Monique van de Ven, Diederik van Rooijen, Melody Klaver, Romana Vrede, Mano Bouzamour en Ate de Jong.