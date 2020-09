Hazesjes tonen familieliefde en Sylvie is ‘nooit zo klaar geweest’ voor jawoord

Katy Perry vraagt rechtbank om omgangsver­bod stalker

16 september Katy Perry doet er alles aan om haar pasgeboren dochter Daisy, haar 9-jarige bonuszoon Flynn en verloofde Orlando Bloom te beschermen, nu duidelijk is dat de familie ten prooi gevallen is aan de buien van een fanatieke stalker. De stalker, die William zou heten, heeft volgens Katy onrechtmatig het terrein betreden waarop zij en Orlando met de kinderen wonen. Dit meldt The Blast.