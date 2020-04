HBO-hitserie Westworld krijgt vierde seizoen

Wanneer de vierde reeks in première gaat is niet duidelijk. Fans moeten mogelijk nog een behoorlijke tijd wachten: tussen seizoen twee en drie zat bijna twee jaar.



Ook is nog niet bekend of de voltallige cast terugkeert. Hoofdrollen zijn er onder meer voor Evan Rachel Wood, Thandie Newton en Jeffrey Wright. Ook de Nederlandse Katja Herbers speelt een belangrijke rol.



De serie speelt zich af in een futuristisch themapark dat wordt bewoond door androids. Langzaam maar zeker komen de robots in opstand tegen hun makers. Het derde seizoen wordt momenteel uitgezonden. De seizoensfinale is begin mei.