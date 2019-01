HBO maakt morgen uitzenddatum GoT bekend

HBO maakte op social media bekend dat de premièredatum voor aanvang van het nieuwe seizoen True Detective wordt bekendgemaakt. Dat Game of Thrones in april terugkeert, is al bekend, maar of dat begin of eind van de maand is, is nog een vraagteken.



Hoewel fans van de serie na morgen weten vanaf wanneer ze de laatste zes afleveringen kunnen zien, is het nog maar de vraag of er dit weekeinde ook al een trailer wordt gedeeld. Volgens The Wrap is HBO van plan de kijkers ook daarmee aan het lijntje te houden en komt er morgen alleen een teaser.



HBO-CEO Richard Plepler liet eerder al weten dat het laatste seizoen zes afleveringen zal bevatten. “Maar het zal zijn alsof je naar zes films kijkt”, aldus Plepler.