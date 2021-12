HBO Max deelt officiële trailer van Harry Potter-reünie: ‘We zullen altijd een sterke band houden’

Harry Potter 20th anniversary: Return to Hogwarts is op nieuwsjaardag te zien bij HBO Max. In de trailer komen behoorlijk wat iconische plekken uit de filmreeks voorbij, zo zien we onder meer de Hogwarts Express vertrekken op perron 9 3/4. De acteurs komen samen in de grote zaal die werd gebruikt bij Harry Potters magische school Zweinstein.



Naast Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint komen ook de acteurs die Bellatrix en Voldemort speelden aan het woord in de trailer. Grint vertelt in het gesprek met Radcliffe en Watson: ,,Dit is hartverwarmend, want ik heb jullie zien opgroeien. Ik heb elk gedeelte van jullie leven gezien.” Watson vult aan: ,,Als dingen even niet zo goed gaan, dan is er altijd iets aan Harry Potter dat het leven rijker maakt.” Grint: ,,Het is een sterke band die we altijd zullen hebben. We zijn familie en zullen altijd deel uit blijven maken van elkaars leven.”



HBO Max is op dit moment nog niet in Nederland te ontvangen. De reünie van Friends werd ook via dat kanaal uitgezonden, maar was via andere platformen al snel toch te zien in ons land. Dit lijkt ook het geval te gaan zijn met de Harry Potter-reünie. HBO Max zal later in 2022 in Nederland uitgerold worden.