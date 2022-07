He always comes back! Hoe Arnold Schwarzenegger (mét accent) de wereld veroverde

update/met video Spaanse justitie eist acht jaar cel tegen Shakira vanwege belasting­ont­dui­king

Justitie in Spanje heeft een celstraf van ruim acht jaar geëist tegen Shakira (45) vanwege belastingontduiking. De artiest zou over de jaren 2012-2014 haar inkomstenbelasting van 14,5 miljoen euro niet hebben betaald. Het Openbaar Ministerie eist ook 23,7 miljoen euro boete. De belangrijkste vraag is: woonde Shakira in die periode wel of niet in Spanje?

13:47