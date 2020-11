Hebben we net Rutte gehoord over aangescherpte maatregelen, krijgen we volgepakte talkshowtafels

Trots op Bergse Tommy (17) na winst van Holland's Got Talent: ‘Ik heb weken op roze wolkjes gelopen’

1 november BERGEN OP ZOOM - De Bergse Tommy Heeffer won zaterdag - samen met zijn danspartner Roan van den Boomen uit Tilburg - de finale van Holland's Got Talent. ,,We wilden laten zien dat echt alles mogelijk is als je er maar keihard voor werkt."