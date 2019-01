Heeft de Mol zich versproken?

kijkcijfers Brutale Pietje (9) en Fleur (10) veroveren Holland's Got Talent

10:00 Het was de avond van brutale kinderen gisteravond op RTL 4. Eerst was daar de 9-jarige volkszanger Pietje Tomassen die de jury en de zaal van Holland's Got Talent met zijn bijdehante opmerkingen aan het lachen kreeg. Daarna verscheen de 10-jarige danseres Fleur op het podium, die Paul de Leeuw afblufte toen hij haar vroeg naar haar zangkunsten. ,,Dan moet je me door laten gaan naar de volgende ronde, dan weet je het.”