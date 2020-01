Heeft ‘prinses’ Delphine Boël nu recht op de erfenis van koning Albert? Zes vragen en antwoorden

Justitie VS: Prins Andrew werkt niet mee aan Ep­stein-onderzoek

22:23 De Amerikaanse justitie wil de Britse prins Andrew graag horen in de misbruikzaak tegen Jeffrey Epstein, maar de prins geeft niet thuis. Dat zegt een officier van justitie in New York. Openbaar aanklager Geoffrey Berman zei dat prins Andrew niet antwoordt en de FBI nog geen enkele medewerking heeft verleend. Dat berichtte de krant The Guardian.